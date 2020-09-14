Російський політик Володимир Жириновський попросив РФ розібратися з "хворобами", до яких він відніс і Україну
Зокрема, він заявив, що Україна, Білорусія, Єфремов і Навальний є захворюваннями, якими вражена Росія. Він додав, що ці "віруси" потрібно терміново вилікувати.
Такі дивні висновки він зробив на своєму особистому Телеграм-каналі.
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Неадекватний Жириновський заявив, що з перерахованими "захворюваннями" Росія повинна боротися і викорінити їх поки не стало занадто пізно. В іншому випадку Російська Федерація зіткнеться з серйозними і жахливими наслідками.
"Україна вже 6 років димить, Білорусія ось-ось задимить, Єфремов – у в'язниці, а Навальний – в лікарняній палаті. Поки ці віруси не вилікуємо-порядку в наших головах не буде. А це в свою чергу закінчиться безладом в шлунках, а потім і ноги наші підуть в один бік", - зазначив скандальний політик.
Також раніше повідомлялося, що Володимир Жириновський зробив черговий скандальний заклик.
Зокрема неадекватний політик публічно виступив проти Туреччини, закликавши Грецію і Францію змусити Туреччину "себе поважати" і якщо знадобитися зробити це силою.
Він висловив упевненість в тому, що європейцям варто "змусити" турків "себе поважати".
Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.