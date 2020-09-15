Білорусь може зіткнуться з серйозними проблемами, якщо влада не буде чути протестувальників

Таку заяву в інтерв'ю виданню Wiener Zeitung зробив президент Володимир Зеленський.

За його словами, сусідня країна "може отримати щось на зразок Майдану" за умови, якщо нинішня влада відмовиться від діалогу з людьми, які виходять на масові протести.

На запитання співрозмовника, чи можна порівняти протести в Білорусі з Революцією Гідності, президент Володимир Зеленський сказав наступне: "Я не знаю. Але я однозначно підтримую білоруський народ. Люди борються за свободу і за демократію, без агресії і насильства. Ніхто не кидає каміння, ніхто не підпалює будівлі".

Глава держави також додав, що зараз протестувальники в Білорусі піддаються жорстокому поводженню з боку держави.

"Для мене важливо, щоб не було кривавої лазні. Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на зразок Майдану. Чого я поки не бачу - але я не фахівець з Білорусі - так це символічного лідера, навколо якого люди можуть згуртуватися. У будь - якому випадку важливо, щоб білоруси самі вирішували своє майбутнє", - продовжив Зеленський.

Підсумовуючи, президент висловив сумнів щодо того, чи може Білорусь виступати посередником між Україною і Росією після того, як Лукашенко відкрито став на бік Кремля.

"Чесно кажучи, не знаю. Вважаю розумним почекати, поки ситуація в Білорусі знову не стабілізується", - резюмував глава держави в спілкуванні з журналістами.

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