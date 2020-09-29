Аварія літака Ан-26 в Чугуєві, в якому загинули 26 українських військовослужбовців і курсантів, не була випадковістю

Про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він зазначив, що незважаючи на показну жалобу, влада не зробить висновків з цієї трагедії.

"Сьогодні хлопців поховали, а вже завтра триватимуть схематози. Літаку 43 роки - вдумайтеся в цю цифру ... Табурет за 43 роки розвалиться. Тому, катастрофа під Чугуєвим – це не випадковість, а закономірність", - заявив ведучий.

Він зазначив, що сьогоднішня військова авіація в Україні скоріше не українська, а радянська, "яка ще літає". Ведучий підкреслив, що нескінченно модернізувати старі літаки не вийде, авіаційні держави повинні проводити заміну техніки.

Лесєв визнав, що покупка і утримання сучасних літаків вимагає величезних коштів. Однак, в України вони є, зазначив ведучий.

"Подивіться на лощену морду Коболєва. Премія, яку він поклав собі в кишеню – це півтора сучасних винищувача... Подивіться на НАБУ. Що вони розслідували за п'ять років? А це п'ять мільярдів на вітер. Або ще 7-8 винищувачів. Зарплати членам наглядових рад. Більше ярду на рік...але ми платимо гроші цим марним пройдисвітам, хоча можна купити ще два нових літака. І таких прикладів тьма", - обурився журналіст.

Він підкреслив, що проблема нашої країни в тому, що Україна – «злодійська держава», а значить її система влади побудована на крадіжці грошей. При такому ставленні правителів до своєї країни вона не може мати бойової авіації, вважає Лесєв.

Він додав, що саме недобросовісні люди при владі – причина, за якою українські курсанти літають на старих літаках.

"Їм не дали нової техніки. І при злодійській владі не дадуть", - підсумував Лесєв.

Нагадаємо, катастрофа з Ан-26: очевидець розповів нові деталі про катастрофу, "з полум'я з'явилася людина".

Як повідомляла Politeka, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації: "якби ці гроші допомогли повернути хлопців".

Також Politeka писала, що з'явилися фото молодих курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом.