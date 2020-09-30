Російський політик Володимир Жириновський зробив чергову скандальну заяву

Зокрема, він заявив, що настала ера локальних військових зіткнень, якими нібито керують з великих західних столиць.

За прогнозами неадекватного політика, в центрі цього хаосу опиняться Литва, Польща та Україна, які нібито можуть стати осередками жорстоких локальних військових конфліктів. Про це він заявив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим".

У дусі пропагандистів Кремля, які постійно звинувачують захід у всіх бідах, він почав звинувачувати Брюссель, Вашингтон і Анкару в ескалації конфлікту між Азербайджаном і Вірменією.

При цьому йому померещилася холодна війна, яка нібито почнеться між США і Китаєм. На цьому тлі Жириновський почав закликати інші країни об'єднатися з Росією, яка нібито "зуміє всіх захистити від Китаю і США".

"В цей час у Росії залишається тільки один варіант: під себе підтягнути весь світ, який залишиться. Хто не хоче з Америкою, хто не хоче з Китаєм - вони можуть якось групуватися під Росію. Але локальні конфлікти можуть бути жорстокими. Ми не будемо бомбити Нью-Йорк, і Москву ніхто не буде бомбити. Проте Київ бомбитимуть, і Варшаву бомбитимуть, і Вільнюс бомбитимуть",- сказав політик.

Політик заявив, що нібито війна буде вестися за рахунок "малих країн, малих народів", до яких відноситься, зокрема, і Нагірний Карабах, який стане гарячою точкою, де будуть гинути люди.

"Ці малі території будуть палахкотіти періодично, а ми тут будемо висловлювати співчуття",- заявив Жириновський.

Нагадаємо, що Жириновський розмріявся почути російську мову в усьому світі.

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