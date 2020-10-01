Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, розкритикував положення справ у країні
Як передає Politeka.net, відповідний пост він присвятив на своє сторінці в Twitter.
"Я не очікував, що в Україні проявиться стільки мерзотників! Країна перетворилася на терористичну державу, де підлість стала чесністю ... Все ж, я сподіваюся, що Україна повернеться на правильний шлях", - повідомив колишній український політик.
До посту він прикріпив знімок, прирівняв буквально всіх націоналістично налаштованих людей в Україні до мерзотників.
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У мережі розкритикували таке порівняння Азарова, а деякі навіть засумнівалися в тому, що фото було зроблено в Україні.
"Головне, що з України втекло два мерзотники", "Ми тут дуже чекаємо Вас, Миколо. Будь ласка, поверніться ! Нари готові!", "Закрався горе чиновник, ллє крокодилячі сльози, ваші поради та оцінки вже нікому не потрібні давно", - писали під постом Азарова.
Раніше на своїй сторінці Микола Азаров заявив, що в 1922 році Україна приєдналася до СРСР без багатьох регіонів: Донецька, Луганська, Харкова, Одеси, Криму і навіть Львова.
За його словами, всі ці землі Україна отримала, перебуваючи у складі Радянського Союзу.
"Причому повністю безкоштовно! А новоспечені так звані патріоти тільки й навчилися, що землі ці розбазарювати, та ще й ціною десятків тисяч людських життів", - написав Азаров.
Нагадаємо, Микола Азаров був прем'єр-міністром України з березня 2010-го по січень 2014 року. Після зміни влади в 2014 році покинув країну і зараз проживає в Росії.
Нагадаємо, Азаров-утікач назвав Україну "колонією" і знайшов винних: "весняне загострення".
Як повідомляла Politeka, Азаров пішов проти пропаганди Кремля і здивував словами про Україну: «абсолютне зло».
Також Politeka писала, що Микола Азаров ошелешив українців:»на коксі сидить".