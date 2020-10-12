Президент України Володимир Зеленський зробив суперечливу заяву

Зокрема, він заявив, що за 75 днів перемир'я на Донбасі загинув тільки один військовий ЗСУ і назвав це "перемогою".

Про це він заявив під час інтерв'ю для видання "ВВС-Україна". При цьому він додав, що за час його президентства вдалося повернути з полону 140 українців, серед яких не тільки військові, а й журналісти та волонтери, звичайні українці.

"Далі - сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли", – сказав він.

На зауваження журналіста, що "це не зовсім так", бо "миру немає, тиші немає", Зеленський заперечив його аргументи, відповівши:"Це так".

"Я розумію, що є такі складні і трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, в такий же період раніше це було 80 або 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю. Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не повинні робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати", - додав президент.

Але при цьому він підкресливши, що "за 75 днів загинула одна людина і це наша перемога".

"Але ви маєте рацію, ми не зробили поки що все, що обіцяли", – визнав глава держави.

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