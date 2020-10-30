В Україні від коронавірусу помирає все більше людей, і хвороба не оминає і чиновників та депутатів

Як передає Politeka з посиланням на "Суспільне", від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер мер Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко, який переміг на місцевих виборах і був переобраний на другий термін.

За словами головного лікаря обласної лікарні, куди був госпіталізований міський голова, Андрія Жиденка, у Бондаренка був діагностований COVID-19 і двостороння пневмонія.

Бондаренка доставили в лікарню в ніч з 27 на 28 жовтня у важкому стані.

Спочатку він був на кисневої терапії, а потім мера підключили до апарату ШВЛ. За словами лікаря, у нього було уражено 80% легенів.

Бондаренко був мером Новгород-Сіверського з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня, куди він йшов від партії "Рідний дім", його переобрали на другий термін. Чоловіку було 47 років, він родом з Білої Церкви Київської області. Закінчив КНУ імені Шевченка за фахом "Економіка підприємства" та Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "Комерційне та трудове право". У нього залишилися дружина і двоє дочок.

Раніше повідомлялось, що кандидат у мери Борисполя Анатолій Федорчук помер до оголошення результатів виборів. Чинний мер і кандидат на аналогічну посаду пішов з життя через захворювання на COVID-19. При цьому Федорчук мав всі шанси знову стати мером.

Анатолій Федорчук на місцевих виборах 2020 року також балотувався як висуванець партії "Наш край". За попередніми результатами підрахунку голосів, він зі значним відривом перемагав на виборах мера Борисполя.

Також від коронавірусу помер колишній помічник Леоніда Кравчука Валерій Бабич. Його не стало на 67-му році життя. З 1994 Бабич був позаштатним радником президента України Леоніда Кравчука з питань ринкової економіки.

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