Народний депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Микола Тищенко прокоментував ситуацію, коли голова фракції Давид Арахамія вилаявся на нього в залі Верховної Ради

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет телеканалу НАШ.

Так, на думку Тищенка, в парламенті збереглася негативна аура після попередників.

"Я підійшов до Дмитра Разумкова, а що говорив Арахамія - треба в нього запитати. Мені казати брудні слова - ризиковано. Ви ж пам'ятайте, що я майстер з дзюдо. Якщо казати відверто, то в парламенті дуже напружена атмосфера і дуже складно працювати. За 30 років там зібралася погана карма. Я навіть сьогодні запропонував Разумкову привести в парламент православного батюшку, щоб він окропив святою водичкою, щоб дух від наших попередників кудись пішов", - розповів Тищенко.

В коментарях під відео українці висміяли Тищенка і натякнули на те, що він в неадекватному стані.

"А на Банкову екзорциста - вигнати демона", "З вас, дурнів, точно треба чортів виганяти", "Він каже, а соромно мені", "Так він же обкурений, і це, блін, депутат, треба ж було вибрати цих ідіотів , хоча там таких більшість. Він хоч розуміє, що говорить? ", "Його вже давно треба до екзорциста першого", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Арахамія обматюкав Тищенка на очах у Разумкова, скандальне відео: "Коля, де ти був?".

Як повідомляла Politeka, Тищенко має намір вирішувати питання миру на Донбасі.