"Краще б ввести Раду і Кабмін вихідного дня. Щоб менше шкоди наносили. Толку все одно нуль", - підсумував Романенко.

Варто відзначити, що негативно до введення обмежень на вихідних поставилися не тільки українці, а й багато експертів.

Раніше політолог Руслан Борник висловив упевненість в тому, що у "карантині вихідного дня" немає сенсу, тому що найбільша концентрація людей спостерігається на вулицях якраз в робочі дні, а не у вихідні.

"Концентрація контактів між людьми тільки збільшиться в робочі дні, тому це неефективно. Так, ми розуміємо, що влада шукає якийсь баланс - як не "грюкнути" економіку, і як боротися з ковідом. Але це робиться не так", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, Борис Тізенгаузен розкритикував владу за введення карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.

Також Politeka писала, що у Харкові на ринку "Барабашово" розповіли, як зміниться їх графік після введення карантину вихідного дня.