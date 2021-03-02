Українська національна ідея – це тема, розмови про яку точаться вже роками та навіть десятиліттями. Але досі немає єдиної думки щодо її суті.

З цього приводу висловився і Петро Чернишов, топ менеджер і колишній керівник Carlsberg Ukraine і «Київстар», у програмі «Суб’єктивно з Яникою Мерило».

На думку Чернишова, українська національна ідея передусім повинна стосуватися судової реформи. Справедливий суд – ось що він пропонує. «Навіть якщо якісь чудо-люди в Україні диджиталізують і медицину, і освіту, і все інше, але в судах можна буде підмінити записи в реєстрах, як це зараз робиться - все ці зміни обернуться пшиком», - пояснює свою позицію гість програми.

Петро Чернишов вважає судову реформу базою, на якій вже треба будувати і все інше. Саме у відсутності чесного судочинства в Україні він і вбачає причину масової еміграції за кордон. Мовляв, з такою країною ніхто не хоче пов’язувати ані свій бізнес, ані своє майбутнє.

Чернишов згадує, що українські лідери всіх періодів і фракцій завжди обіцяли наздогнати Польщу в плані розвитку. «А пересічний українець просто розуміє, що потрібно взяти квиток і наздогнати Польщу прямо зараз», - підсумовує гість.

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Раніше Politeka повідомляла про те, що українцям не вистарчає культури використання демократичних процедур для реалізації своїх інтересів.



