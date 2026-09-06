Графіки відключення світла в Полтавській області на найближчі дні опублікувала Новосанжарська селищна територіальна громада. Планові роботи оператора системи розподілу триватимуть щодня з 08:00 до 17:00 і охоплять десятки сіл Полтавського району.

У понеділок, 7 вересня, без світла тимчасово залишаться села Великі Солонці, Пологи, Дубина, Клюсівка, Руденківка, Вільний Степ, Крута Балка, Кустолове Перше, Стрижівщина, Забрідки, Малий Кобелячок, Балівка, Вісичі, Ганжі, Кунцеве, Собківка та Старі Санжари. У селищі Нові Санжари знеструмлять частину вулиці Маджарянської.

У вівторок, 8 вересня, перерви в електропостачанні заплановані в Зачепилівці, Балівці, Вісичах, Ганжах, Кунцевому, Собківці, Старих Санжарах, Великому Кобелячку, Горобцях, Кальницькому, Пасічному, Супротивній Балці та Забрідках. У Нових Санжарах роботи вестимуть на вулицях Береговій, Набережній, Незалежності, Ветеринарній та сусідніх провулках.

У середу, 9 вересня, — завершальний день графіків відключення світла в Полтавській області з 7 по 9 вересня. Планові роботи пройдуть у Забрідках, Великому Кобелячку, Горобцях, Бечевому, Поповому, Балівці, Вісичах, Ганжах, Кунцевому, Собківці, Старих Санжарах, Малому Кобелячку, Дубині, Вільному Степу та Крутій Балці.

графіки відключення світла у Полтавській області

Як перевірити, чи відключать світло за вашою адресою

Повні переліки вулиць і номерів будинків громада публікує окремими оголошеннями на кожен день: на 7 вересня, на 8 вересня та на 9 вересня. Перед виходом з дому варто звірити свою адресу зі списком, а на час знеструмлень — зарядити телефони й павербанки та зробити запас води.

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