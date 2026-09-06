Графіки відключення світла в Полтавській області з 7 по 9 вересня будуть діяти з 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Полтавській області на найближчі дні опублікувала Новосанжарська селищна територіальна громада. Планові роботи оператора системи розподілу триватимуть щодня з 08:00 до 17:00 і охоплять десятки сіл Полтавського району.

У понеділок, 7 вересня, без світла тимчасово залишаться села Великі Солонці, Пологи, Дубина, Клюсівка, Руденківка, Вільний Степ, Крута Балка, Кустолове Перше, Стрижівщина, Забрідки, Малий Кобелячок, Балівка, Вісичі, Ганжі, Кунцеве, Собківка та Старі Санжари. У селищі Нові Санжари знеструмлять частину вулиці Маджарянської.

У вівторок, 8 вересня, перерви в електропостачанні заплановані в Зачепилівці, Балівці, Вісичах, Ганжах, Кунцевому, Собківці, Старих Санжарах, Великому Кобелячку, Горобцях, Кальницькому, Пасічному, Супротивній Балці та Забрідках. У Нових Санжарах роботи вестимуть на вулицях Береговій, Набережній, Незалежності, Ветеринарній та сусідніх провулках.

У середу, 9 вересня, — завершальний день графіків відключення світла в Полтавській області з 7 по 9 вересня. Планові роботи пройдуть у Забрідках, Великому Кобелячку, Горобцях, Бечевому, Поповому, Балівці, Вісичах, Ганжах, Кунцевому, Собківці, Старих Санжарах, Малому Кобелячку, Дубині, Вільному Степу та Крутій Балці.

Як перевірити, чи відключать світло за вашою адресою

Повні переліки вулиць і номерів будинків громада публікує окремими оголошеннями на кожен день: на 7 вересня, на 8 вересня та на 9 вересня. Перед виходом з дому варто звірити свою адресу зі списком, а на час знеструмлень — зарядити телефони й павербанки та зробити запас води.

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