Графіки відключення світла в Запоріжжі 9 та 10 вересня передбачають планові ремонтні роботи енергетиків — без електроенергії лишаться десятки вулиць і провулків міста.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 9 та 10 вересня вже опубліковані. Енергетики попередили, що обидва дні у місті діятимуть планові знеструмлення. Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго», яке проводить плановий ремонт електрообладнання.

Які вулиці знеструмлять 9 вересня

У середу, 9 вересня, світло вимикатимуть з 09:00 до 17:00. Під час ремонту електрообладнання без живлення лишаться вулиці Абразивна, Архипа Куїнджі, Бориса Луцького, Герхарда Ремпеля, Голди Меїр, Демократична та Дітріха, а також низка провулків у цій частині міста.

Графіки на 10 вересня

У четвер, 10 вересня, відключення відбуватимуться за кількома графіками: з 08:00 до 19:00, з 09:00 до 17:00, з 09:00 до 16:00 та з 10:00 до 17:00. У списку — вулиці Автозаводська, Академіка Амосова, Благовіщенська, Агрономічна, Аптечна та Арсена Коваленка, а також адреси на вулицях Анашкіна й Алма-Атинській. Повний перелік охоплює десятки інших вулиць і провулків Запоріжжя.

Що радять енергетики

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ноутбуки, а за потреби — зробити запас води. Холодильник і морозильну камеру під час знеструмлення краще не відчиняти, щоб продукти довше лишалися холодними. Уточнити точні години та адреси відключень можна на офіційних ресурсах «Запоріжжяобленерго».

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