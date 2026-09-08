Із 8 вересня на Дніпропетровщині тимчасово вивели з графіка приміські поїзди на ділянці Синельникове — Запоріжжя. У «Придніпровській залізниці» пов'язали зміни з безпековою ситуацією.

Графік руху поїздів у Дніпропетровській області знову змінився — із 8 вересня тимчасово вивели з розкладу приміські поїзди, які курсували між Дніпропетровщиною та Запоріжжям. Про це повідомили в регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», передає видання «Місто і річка».

Які поїзди вивели з графіка

Із 8 вересня припинили курсувати два приміські поїзди: Синельникове-1 — Запоріжжя-2 та у зворотному напрямку Запоріжжя-2 — Синельникове-1. Саме це сполучення пов'язувало Дніпропетровську й Запорізьку області.

Чому скасували рейси

У «Придніпровській залізниці» зазначили, що зміни діють тимчасово та пов'язані з безпековою ситуацією. Пасажирів просять врахувати це під час планування поїздок.

Нагадаємо, останніми днями залізниця на цьому напрямку вже зазнавала коригувань. Російські війська завдали удару по поїзду Дніпро — Запоріжжя, а через атаки пасажирам доводилося чекати на автобуси замість потягів. Саме тому графік руху час від часу переглядають.

Що робити пасажирам

Тим, хто планував скористатися цими приміськими поїздами, варто заздалегідь перевіряти актуальний розклад на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» або безпосередньо в касах вокзалів. Оскільки зміни тимчасові, графік можуть коригувати залежно від розвитку безпекової ситуації.

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