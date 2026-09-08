Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 9 по 15 вересня обіцяє одеситам комфортну теплу погоду без різких коливань: удень повітря прогріється до +25°, а вночі не опускатиметься нижче +18°.

Прогноз погоди на початок вересня в Одеській області вже обіцяв синоптичні сюрпризи, а новий тиждень з 9 по 15 вересня принесе одеситам стабільну теплу погоду з максимумом +25° та лише одним днем з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня з 9 по 15 вересня коливатимуться від +22° до +25°, а нічні — від +18° до +23°.

У середу, 9 вересня, в Одеській області буде малохмарно і без опадів: удень повітря прогріється до +22°, а вночі охолоне до +18°.

У четвер, 10 вересня, синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів: стовпчики термометрів удень підіймуться до +23°, вночі — до +19°.

У п’ятницю, 11 вересня, очікується малохмарна погода без опадів, а температура досягне тижневого максимуму — +25° удень і +19° вночі.

У суботу, 12 вересня, небо вкриється хмарами з проясненнями, опадів не прогнозують: удень +24°, вночі +20°.

У неділю, 13 вересня, хмарність буде мінливою, без опадів: температура утримається на позначці +25° удень і +20° вночі.

У понеділок, 14 вересня, хмарно з проясненнями і без опадів: удень +24°, а вночі повітря залишиться теплим — +23°.

У вівторок, 15 вересня, синоптики прогнозують малохмарну погоду з можливими опадами: удень +25°, вночі +21°.

Найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 11 вересня, коли повітря прогріється до +25°. Найпрохолодніше буде на початку тижня — у середу, 9 вересня, коли максимум становитиме лише +22°. Перепад температур за тиждень невеликий — усього 3°, а можливі опади синоптики прогнозують тільки у вівторок, 15 вересня.

У вівторок, 15 вересня, коли можливі опади, одеситам варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через імовірно вологу дорогу. В інші дні тижня тепла й переважно суха погода дозволяє планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі, а через теплі нічні температури варто подбати про легкий одяг для вечірніх виходів.

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