З 1 вересня у вінницьких школах запрацював новий етап реформи шкільного харчування: з раціону повністю прибрали сосиски, ковбаси, шинку й консерви, а всі діти з 1 по 11 клас тепер отримують безкоштовні гарячі страви один раз на день.

У Вінниці зміни назрівали на тлі подорожчання продуктів в області — з 1 вересня у шкільних ліцеях запрацювало нове меню: зі столу повністю зникли ковбаси, сосиски, шинка та консерви, а всі учні з 1 по 11 клас отримують безкоштовні гарячі страви один раз на день.

Про це 7 вересня повідомляє ВІТА ТБ. Суттєво обмежили й кількість солі та цукру в стравах. Натомість у щоденному раціоні збільшили обсяг свіжих овочів, фруктів, м'яса, риби та молочних продуктів, а замість смаження продукти тепер запікають, тушкують або готують на парі за допомогою сучасних пароконвектоматів.

Збалансоване чотиритижневе меню розробили фахівці комунального підприємства «Меридіан» відповідно до урядової постанови № 305. Раціон продуманий до дрібниць: враховує вікові норми калорійності, необхідну кількість білків, жирів і вуглеводів, а також обов'язкові щотижневі норми споживання риби, м'яса та молочної продукції.

Як реформа працює у вінницьких ліцеях

На прикладі Вінницького ліцею №12, де очно або за змішаною формою навчається 1520 дітей, видно, наскільки жвавішими стали шкільні їдальні. Заняття проходять у дві зміни: учні першої зміни отримують страви зі сніданкового меню, а другої — обіднього. Чіткий покласовий графік відвідування їдальні, розрахованої на 150 місць, дозволяє уникнути черг.

Раніше гарячі обіди школярам доводилося купувати за власний кошт, тепер ситно поїсти можна абсолютно безкоштовно. Найбільшою популярністю серед дітей користуються курячі палички та свинячі січеники, за якими вони часто приходять по добавку.

Скільки коштує реформа і звідки гроші

У Вінницькій громаді гарячим харчуванням необхідно забезпечити майже 43 тисячі учнів — майже вдвічі більше, ніж торік. Фінансування здійснюється на умовах співфінансування: 70 млн грн державної субвенції та 40 млн грн із бюджету громади. У липні з міського бюджету Вінниці додатково спрямували 22 млн грн на придбання спеціалізованого обладнання.

Наразі тривають тендери та встановлення картоплечисток, мармітних ліній, котлів і пароконвектоматів — потребу в кожному випадку школа оцінювала індивідуально разом із підприємством «Меридіан». Через збільшення кількості дітей персонал харчоблоків працює у дві зміни, тож «Меридіан» веде активний пошук і запрошує на роботу ще 20 фахівців для шкільних їдалень міста.

Що змінилося в меню школярів

Сосиски, ковбаси, шинка та консерви — повністю прибрані.

Солі й цукру в стравах — суттєво менше.

Більше овочів, фруктів, м'яса, риби та молочних продуктів.

Замість смаження — запікання, тушкування та приготування на парі.

Безкоштовна гаряча страва щодня для кожного учня 1–11 класів.

Реформа харчування — лише одна зі складових ширшої реформи освіти у Вінницькій області, яка охоплює й інші зміни навчального процесу та оновлення шкільних будівель.

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