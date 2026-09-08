Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 9 по 15 вересня обіцяє переважно теплу погоду з максимумом +27° у понеділок, 14 вересня, а наприкінці тижня — короткочасне похолодання до +21° та можливі опади у вівторок, 15 вересня.

Прогноз погоди на минулий тиждень попереджав про різкий перепад температури у Дніпропетровській області, і тепер настала черга нового тижня. З 9 по 15 вересня в регіоні переважатиме тепла погода, хоча наприкінці періоду синоптики прогнозують короткочасне похолодання та опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура повітря в Дніпропетровській області коливатиметься від +21° до +27°.

У середу, 9 вересня, повітря вдень прогріється до +22°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У четвер, 10 вересня, вдень очікується +25°, вночі — +14°. Хмарність залишиться малою, без опадів.

У п’ятницю, 11 вересня, температура вдень утримається на позначці +25°, вночі опуститься до +15°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У суботу, 12 вересня, вдень +24°, вночі +16°. Небо хмарне з проясненнями, дощу синоптики не прогнозують.

У неділю, 13 вересня, повітря прогріється до +25° вдень, а вночі не опуститься нижче +16°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 14 вересня, очікується пік тепла тижня — вдень до +27°, вночі +17°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 15 вересня, температура вдень знизиться до +21°, вночі підніметься до +19°. Небо буде хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 14 вересня, коли повітря прогріється до +27°, а найпрохолоднішим — вівторок, 15 вересня, з денною температурою +21°. Перепад температур за тиждень становить 6°, а опади синоптики прогнозують лише у вівторок, 15 вересня.

Оскільки більшість днів тижня будуть теплими, мешканцям Дніпропетровської області варто планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та мати при собі воду. У вівторок, 15 вересня, через можливі опади варто взяти парасольку та бути обережними за кермом.

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