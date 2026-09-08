Графіки відключення світла в Кіровоградській області 9 та 10 вересня передбачають тимчасові знеструмлення в Кропивницькому та мікрорайоні Нове. Енергетики проводять планове технічне обслуговування електромереж.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області 9 та 10 вересня передбачають тимчасові знеструмлення в Кропивницькому та мікрорайоні Нове. Причина — планові роботи з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляє Кіровоградобленерго, яке опублікувало детальний перелік адрес і годин знеструмлень.

Які вулиці знеструмлять 9 вересня

У вівторок, 9 вересня, з 08:00 до 17:00 технічне обслуговування триватиме одразу на кількох десятках вулиць Кропивницького. Без світла тимчасово залишаться провулок Друку, вулиці Учительська, Холодноярська, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Соломії Крушельницької, а також провулки Зелений, Гурбенський і Кавказький.

Також знеструмлять тупик Арнаутовський, вулиці Металургів, Валентини Радзимовської, Гурбенську, Яновського, Садову, Бобринецький шлях, Архітектора Лишневського та Кавказьку, провулки Санаторний 1-й, 2-й і 3-й, Профілакторний, Луньовський, Вишняківський, Бобринецький, Арнаутовський, Компаніївський і Санаторний.

У мікрорайоні Нове 9 вересня з 08:00 до 17:00 без електроенергії будуть вулиці Черемхова, Південна, Ягідна, Металургів, Ливарна, Степова та Пісочна. Окремо в Кропивницькому цього ж дня з 09:00 до 16:00 відключать вулиці Водогінну, Василя Симоненка, Залізничну 2-гу, Світловодську, Миколаївську, Героїв Маріуполя та провулок Василя Симоненка.

Де не буде світла 10 вересня

У середу, 10 вересня, з 08:00 до 17:00 відключення охоплять вулиці Миколи Міхновського, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенську, Садову, Бобринецький шлях, а також провулки Гурбенський, Санаторний 1-й, 2-й і 3-й, Профілакторний та Санаторний.

Що варто знати мешканцям

Енергетики просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей: планові роботи підвищують надійність електропостачання. Повний графік відключення світла в Кіровоградській області 9 та 10 вересня з усіма адресами доступний на офіційному сайті Кіровоградобленерго.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла в Кропивницькому з 8 по 10 вересня: опубліковано детальний графік з адресами.

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