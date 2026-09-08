Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 9 по 15 вересня обіцяє переважно теплу та стабільну погоду з невеликими коливаннями температури, а наприкінці періоду синоптики прогнозують можливі опади. Найтеплішими будуть четвер, 10 вересня, та вівторок, 15 вересня, коли повітря прогріється до +25°, а найпрохолоднішою — середа, 9 вересня, з денною температурою +22°.

Попередній прогноз погоди для Харківської області вже фіксував нестабільність температур, а новий тиждень з 9 по 15 вересня принесе харків'янам переважно теплу погоду з невеликим перепадом та можливими опадами лише в останній день періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +22° до +25°.

У середу, 9 вересня, у Харківській області очікується малохмарна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +22°, а вночі температура опуститься до +9°.

У четвер, 10 вересня, синоптики обіцяють збереження малохмарної погоди без опадів. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до +25° — це буде один із найтепліших днів тижня, а вночі очікується +12°.

У п’ятницю, 11 вересня, небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +23°, вночі — до +15°.

У суботу, 12 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме +22°, а нічна — +13°.

У неділю, 13 вересня, погода залишиться мінливо хмарною, без опадів. Вдень повітря прогріється до +23°, вночі — до +14°.

У понеділок, 14 вересня, прогнозується хмарна з проясненнями погода, опадів не очікується. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до +24°, вночі — до +15°.

У вівторок, 15 вересня, погода залишиться хмарною з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади. Вдень температура утримається на позначці +25°, вночі очікується +16° — найтепліша ніч тижня.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть четвер, 10 вересня, та вівторок, 15 вересня, коли вдень очікується +25°, а найпрохолоднішим — середа, 9 вересня, з температурою +22°. Загальний перепад денних температур за тиждень становитиме лише 3°, тоді як нічні показники поступово підвищуватимуться з +9° до +16°. Можливі опади прогнозують лише у вівторок, 15 вересня.

Оскільки більшість днів тижня обіцяє суху та комфортну погоду, харків’яни можуть спокійно планувати справи на свіжому повітрі. У вівторок, 15 вересня, коли синоптики прогнозують можливі опади, варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через ймовірно вологу дорогу.

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