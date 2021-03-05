Коментуючи у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» президентські вибори та протести, колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відзначає, що градус політичного напруження в США знизився.

«Для багатьох, в тому числі і членів Республіканської партії, те, що сталося в Капітолії, коли натовп увірвався всередину, було серйозним шоком», - стверджує Грищенко. Він вважає, що це не могло не вплинути на настрої й помірніших кіл Республіканської партії.

Екс-міністр пояснює ситуацію, що склалася, так: біле американське суспільство вбачає загрозу своїм сімейним цінностям, а тому вимагає повернення Дональда Трампа до влади США.

«Як і в будь-якому суспільстві, є ті, хто або праворуч, або ліворуч займає радикальні позиції», - зазначає гість програми.

Водночас він додає, що Трамп при такому розкладі не обов’язково повинен стати президентом, достатньо зробити його лідером республіканців, аби він представляв їхні інтереси та якісь альтернативи в політиці США. Альтернативи ці мають бути радше звернені до минулого, до переважання середнього класу білих американців, до домінування сімейних цінностей.

Тим не менш, Джо Байден має всі шанси ефективно втілити свою програму.

Нагадуємо, Грищенко вважає конфлікт США з Росією більш ймовірним, аніж із Китаєм .