Коментуючи у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» президентські вибори та протести, колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відзначає, що градус політичного напруження в США знизився.
«Для багатьох, в тому числі і членів Республіканської партії, те, що сталося в Капітолії, коли натовп увірвався всередину, було серйозним шоком», - стверджує Грищенко. Він вважає, що це не могло не вплинути на настрої й помірніших кіл Республіканської партії.
Екс-міністр пояснює ситуацію, що склалася, так: біле американське суспільство вбачає загрозу своїм сімейним цінностям, а тому вимагає повернення Дональда Трампа до влади США.
«Як і в будь-якому суспільстві, є ті, хто або праворуч, або ліворуч займає радикальні позиції», - зазначає гість програми.
Водночас він додає, що Трамп при такому розкладі не обов’язково повинен стати президентом, достатньо зробити його лідером республіканців, аби він представляв їхні інтереси та якісь альтернативи в політиці США. Альтернативи ці мають бути радше звернені до минулого, до переважання середнього класу білих американців, до домінування сімейних цінностей.
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Тим не менш, Джо Байден має всі шанси ефективно втілити свою програму.
Нагадуємо, Грищенко вважає конфлікт США з Росією більш ймовірним, аніж із Китаєм.
Раніше Politeka повідомляла про те, чи зможе Джо Байден стати президентом для кожного американця.