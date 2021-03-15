УЗ вдається покривати витрати на приміські перевезення за рахунок пасажирів не більше ніж на 15%, а на маршрутах далекого сполучення – на рівні 50%. Про це заявив голова правління УЗ Володимир Жмак. При цьому навіть не всі швидкісні маршрути приносять прибуток.

"Пасажирські перевезення збиткові. Компенсація за перевезення пільгових пасажирів мінімальна, заборгованість державних і місцевих органів влади досягає 2 млрд грн, - сказав В інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» Володимир Жмак. - Покриття витрат на приміські перевезення за рахунок пасажирів – не більше 15%, по дальньому сполученню – на рівні 50%. Навіть швидкісні маршрути для нас не в усіх напрямках прибуткові".

При цьому він нагадав, що тарифи на пасажирські перевезення не змінювалися з 2018 року.

"Але навіть тоді вони не були на рівні самоокупності або собівартості. Однак за останні три роки цей розрив ще більше зріс, оскільки не було навіть мінімальної індексації на рівень інфляції", - зазначив керівник УЗ.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця пропонує впровадити системну програму фінансової підтримки компанії.

У 2020 році збитки УЗ від пасажирських перевезень збільшилися, у порівнянні з попереднім роком, на 26% до 8,7 млрд грн.