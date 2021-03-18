Підсумковий документ, який був написаний після з'їзду партії «Слуга народу», зроблений на основі програми «Країна мрій». Його постарався розібрати по доктринам політолог Юрій Романенко в програмі "Романенко важливе" на Youtube.

Як пише Politeka.net, Романенко розповів про доктрину «економіка з прозорими ринками без монополії та корупції».

«Однак дуже багато компаній пішло в тінь, більше того ФОПів намагаються добити. Ті ж самі IT-фахівці заявили, що багато хто буде йти з України. Опитування показують, що 50% компаній готові піти з України, якщо влада доб'є ФОПів. Все це тільки підсилює тіньову економіку», - сказав експерт.

Політолог проаналізував пункт з програми «Країна мрій» про «можливість для кожного громадянина гарантовано отримати соціальну допомогу від держави і місцевого самоврядування у разі ускладнення життєвих обставин»

«Це ми дуже добре бачимо на прикладі COVID-19 і всіх наслідків, які він викликав. Як держава підтримує наш бізнес і наших громадян. Якщо на прикладі Європи і США там дають безповоротню грошову допомогу, то Україна нічого подібного організувати не може. Власне кажучи, Україна взагалі не може допомогти своїм громадянам. Так навіщо займатися самообманом», - запитує експерт.

Романенко прокоментував, що кожен рядок програми - це самообман. Наступний пункт програми «Країна мрій» звучить як «можлівість безперешкодного кар'єрного зростання відповідно до набутих знань, навичок у державному, приватному та громадському секторі».

«Ми спостерігаємо зараз у всіх ешелонах влади державного управління, коли купу нездар у різних комбінаціях рухають туди-сюди і нічого принципово не змінюється. А якість державного управління тільки погіршується», - сказав політолог.

Романенко наголосив, що це все імітація бурхливої ​​діяльності, коли всі разом грають в державне управління і намагаються створити видимість того, що насправді робота ведеться. Останнім часом змінюються десятки голів ОДА і немає постійної ідеології партії.

«Дуже складно себе переконати в тому, що все це серйозно. І це ключова проблема доктрини «Слуг народу». Потрібно всім нарешті зайнятися державною політикою», - резюмував політолог.

Нагадуючи, Politeka повідомляла, що сьогодні кримчани живуть вже гірше, ніж у 2014 році в березні.

Також раніше Романенко розповів, що породжує управлінський хаос.