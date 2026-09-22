Подорожчання продуктів у Вінницькій області найбільше відчутне в цінах на курячі яйця, цукор та соняшникову олію. За даними аналітичного порталу «Мінфін», десяток яєць С1 станом на 22 вересня коштує в середньому 79–84 гривні проти 57–59 гривень у серпні.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області восени прискорилося: проти серпня 2026 року найбільше зросли ціни на курячі яйця, цукор та соняшникову олію, свідчать дані аналітичного порталу «Мінфін» станом на 22 вересня.

Яйця, цукор і олія

Найрізкіше за місяць подорожчали курячі яйця. Якщо в серпні десяток яєць С1 «Ясенсвіт» у середньому коштував 59,49 гривні, то нині — 84,25 гривні, тобто приблизно на 42% дорожче. Десяток «Квочки» С1 додав із 57,12 до 78,99 гривні.

Помітно зріс і цукор: середня ціна кілограма кристалічного цукру піднялася з 30,22 гривні у серпні до 35,82 гривні у вересні, тобто майже на 19%. Соняшникова олія «Олейна» обсягом 850 мл коштує в середньому 107,30 гривні проти 100,68 гривні місяць тому, а «Щедрий Дар» — 100,66 гривні.

М'ясо та ковбаса

У м'ясній групі дорожчає свинина: кілограм ошийка в середньому коштує 346,45 гривні проти 314,38 гривні в серпні, шашлик — 286,13 гривні проти 268,52, грудинка — 220,78 гривні проти 205,75. Варена лікарська ковбаса «Алан» за кілограм виросла з 482,63 до 506,08 гривні.

Що лишилося стабільнішим

Борошно, гречка та рис дорожчають повільно. Кілограм гречки тепер у середньому 78,45 гривні (у серпні — 74,63), борошно «Хуторок» — 36,72 гривні за кілограм проти 35,88, довгий рис — 63 гривні, а пропарений — 56,37.

Тож подорожчання продуктів у Вінницькій області насамперед б'є по білковому кошику — яйцях і м'ясі — та по базовому цукру. Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: хто отримає до 570 гривень щомісяця.