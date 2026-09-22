Доплати для пенсіонерів в Одеській області за законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» призначені певним категоріям жінок — і нараховуються автоматично, без звернення до ПФУ. У ПФУ розповіли, яка саме надбавка і на яких умовах діє у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області за особливі заслуги передбачені відповідно до закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» — і стосуються конкретної категорії жінок, а не всіх пенсіонерів одразу.

Хто має право на надбавку

Право на спеціальну доплату мають багатодітні матері, які виховали п'ятеро або більше дітей до шестирічного віку. Така сама надбавка передбачена для жінок, що усиновили таку саму кількість дітей. Про це повідомля Пенсійний фонд України.

Надбавка нараховується до базового розміру пенсії за віком, пенсії з інвалідності, пенсії у зв'язку з втратою годувальника або пенсії за вислугу років.

Розмір доплати у 2026 році

Сума прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого у січні. У 2026 році він становить 2 595 гривень. Мінімальна надбавка — 35% від цього показника — дорівнює 908 гривням на місяць. За кожну наступну дитину відсоток зростає на один пункт:

5 дітей — 35% (908 гривень);

6 дітей — 36% (934 гривні);

7 дітей — 37% (960 гривень);

8 дітей — 38% (986 гривень);

9 дітей — 39% (1012 гривень);

10 і більше дітей — 40% (1038 гривень).

Як нараховується доплата

Доплати для пенсіонерів в Одеській області та по всій Україні за цим законом не потребують окремого звернення до Пенсійного фонду. Надбавку нараховують автоматично — на основі даних, що вже містяться у пенсійній справі. Якщо дані актуальні, сума надходить разом із щомісячною пенсією.

Що відбувається у разі смерті отримувача

У ПФУ уточнюють: якщо жінка, що отримувала надбавку, померла, частину виплати можуть призначити членам її родини — в рамках пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Для кожної непрацездатної особи в родині виплата становить 70% від розміру доплати, а якщо таких осіб двоє і більше — 90%.

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