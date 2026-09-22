Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 23 по 29 вересня обіцяє коливання температур від +14° до +20° вдень та опади у три дні тижня — середу, четвер і вівторок.

Прогноз на попередній тиждень у Дніпропетровській області вже фіксував нестійку погоду, а новий тиждень з 23 по 29 вересня принесе черговий цикл дощів та прохолоди, що зміниться теплішими днями у вихідні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +14° до +20°, а нічна — від +8° до +14°.

У середу, 23 вересня, у Дніпропетровській області очікується хмарна погода, повітря вдень прогріється лише до +14°, а вночі температура не опуститься нижче +14°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 24 вересня, хмарність зменшиться до малохмарної, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +18°, а вночі опустяться до +8°. Цього дня також можливі опади.

У п’ятницю, 25 вересня, погода залишиться малохмарною, денна температура утримається на позначці +18°, нічна — близько +8°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 26 вересня, небо буде хмарним з проясненнями, повітря прогріється до +20° — це найтепліший день тижня. Вночі температура становитиме +10°, без опадів.

У неділю, 27 вересня, хмарність з проясненнями збережеться, вдень до +20°, вночі до +13°. Опадів не очікується.

У понеділок, 28 вересня, погода залишиться подібною: вдень +20°, вночі +12°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 29 вересня, температура знизиться до +15° вдень та +14° вночі, небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть субота, неділя та понеділок з максимумом +20°, а найпрохолоднішою — середа, коли вдень лише +14°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують у середу, четвер та вівторок, тож в інші дні можна розраховувати на сухішу погоду.

У дні з можливими опадами — середу, четвер та вівторок — варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. Решту тижня, коли температура сягатиме +18…+20°, комфортно планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі, а вранці та ввечері, коли повітря прохолодніше, краще одягатися у кілька шарів.

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