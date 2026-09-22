Грошова допомога в Миколаївській області цієї осені розширилася: наприкінці вересня 2026 року UNHCR — Агентство ООН у справах біженців — відкрило прийом заявок на виплати для соціально та економічно вразливих мешканців Миколаєва, яких війна змусила покинути домівки. Ідеться про сім'ї з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, що повернулися з-за кордону додому.
Скільки грошей можна отримати
Залежно від ситуації кожна родина може отримати 10 800 гривень (по 3 600 гривень кожні три місяці) або 12 300 гривень (по 4 100 гривень). Виплати надходять трьома частинами протягом дев'яти місяців.
Головна умова — відповідність соціально-економічному критерію: середньомісячний дохід кожного члена сім'ї не має перевищувати 8 300 гривень. Крім того, родина має належати до однієї з уразливих категорій.
Хто може звернутися по допомогу
Критерій уразливості охоплює, зокрема:
- людей з I–III групою інвалідності;
- громадян, яким виповнилося понад 60 років;
- осіб із тяжкими або хронічними захворюваннями;
- домогосподарства, які очолюють люди старші за 50 років без доходу;
- одиноких матерів або батьків неповнолітніх дітей;
- багатодітні сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми;
- вагітних жінок та матерів із дитиною до трьох років.
Окремо враховують тривалість переміщення. Подати заявку можуть сім'ї, які:
- мають статус ВПО та переїхали через загрозу або обов'язкову евакуацію на строк до 45 днів;
- переселені від 46 днів до шести місяців через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію;
- повернулися додому з інших областей після вимушеного виїзду (після 24 лютого 2022 року);
- повернулися з-за кордону не раніше ніж три місяці тому і не пізніше ніж рік тому.
Як оформити виплату
Прийом охочих отримати грошову допомогу від UNHCR у Миколаєві відбувається за попереднім запрошенням. Для цього потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.
Якщо сім'я повністю відповідає критеріям програми, із заявником зв'яжуться представники організації. «Після запису в електронну чергу до пункту збору даних і якщо ви попередньо відповідаєте критеріям програми, з вами зв'яжеться співробітник БФ "Право на захист"», — зазначили в організації.
Які документи потрібні
Заявникам радять заздалегідь підготувати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтва про народження дітей (за наявності);
- номер банківського рахунку;
- документ, що підтверджує категорію уразливості;
- номер телефону.
Програму реалізує Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) спільно з благодійним фондом «Право на захист».
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