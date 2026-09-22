Наприкінці вересня 2026 року в Миколаєві відкрили прийом заявок на грошову допомогу від UNHCR. Гроші зможуть отримати вразливі родини переселенців — розповідаємо, хто саме та що для цього потрібно.

Грошова допомога в Миколаївській області цієї осені розширилася: наприкінці вересня 2026 року UNHCR — Агентство ООН у справах біженців — відкрило прийом заявок на виплати для соціально та економічно вразливих мешканців Миколаєва, яких війна змусила покинути домівки. Ідеться про сім'ї з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, що повернулися з-за кордону додому.

Скільки грошей можна отримати

Залежно від ситуації кожна родина може отримати 10 800 гривень (по 3 600 гривень кожні три місяці) або 12 300 гривень (по 4 100 гривень). Виплати надходять трьома частинами протягом дев'яти місяців.

Головна умова — відповідність соціально-економічному критерію: середньомісячний дохід кожного члена сім'ї не має перевищувати 8 300 гривень. Крім того, родина має належати до однієї з уразливих категорій.

Хто може звернутися по допомогу

Критерій уразливості охоплює, зокрема:

людей з I–III групою інвалідності;

громадян, яким виповнилося понад 60 років;

осіб із тяжкими або хронічними захворюваннями;

домогосподарства, які очолюють люди старші за 50 років без доходу;

одиноких матерів або батьків неповнолітніх дітей;

багатодітні сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми;

вагітних жінок та матерів із дитиною до трьох років.

Окремо враховують тривалість переміщення. Подати заявку можуть сім'ї, які:

мають статус ВПО та переїхали через загрозу або обов'язкову евакуацію на строк до 45 днів;

переселені від 46 днів до шести місяців через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію;

повернулися додому з інших областей після вимушеного виїзду (після 24 лютого 2022 року);

повернулися з-за кордону не раніше ніж три місяці тому і не пізніше ніж рік тому.

Як оформити виплату

Прийом охочих отримати грошову допомогу від UNHCR у Миколаєві відбувається за попереднім запрошенням. Для цього потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Якщо сім'я повністю відповідає критеріям програми, із заявником зв'яжуться представники організації. «Після запису в електронну чергу до пункту збору даних і якщо ви попередньо відповідаєте критеріям програми, з вами зв'яжеться співробітник БФ "Право на захист"», — зазначили в організації.

Які документи потрібні

Заявникам радять заздалегідь підготувати:

паспорт або документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

номер банківського рахунку;

документ, що підтверджує категорію уразливості;

номер телефону.

Програму реалізує Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) спільно з благодійним фондом «Право на захист».

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