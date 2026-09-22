Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 23 по 29 вересня показує максимум +20° у суботу, 26 вересня, а дощі очікуються чотири дні тижня.

Попередній тижневий прогноз для Харківщини вже попереджав про дощі, і новий прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 вересня підтверджує: мінлива хмарна погода з опадами триматиметься в регіоні й надалі.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура повітря у Харківській області коливатиметься від +15° до +20°, а вночі — від +8° до +13°.

У середу, 23 вересня, у Харківській області буде хмарно, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі охолоне до +12°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 24 вересня, хмарність зміниться проясненнями, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +16°, а вночі опустяться до +8°. Опадів не очікується.

У п’ятницю, 25 вересня, небо буде малохмарним, температура вдень утримається на позначці +17°, вночі — +8°. Без опадів.

У суботу, 26 вересня, очікується хмарно з проясненнями, повітря прогріється до +20° — це буде найтепліший день тижня. Вночі термометри покажуть +10°. Опадів не прогнозують.

У неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями, вдень стовпчики термометрів опустяться до +15°, а вночі, навпаки, підіймуться до +13°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями, вдень +20°, вночі +12°. Можливі опади.

У вівторок, 29 вересня, хмарно з проясненнями, вдень +15°, вночі +13°. Синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтепліше в Харківській області буде в суботу, 26 вересня, та понеділок, 28 вересня, коли повітря прогріється до +20°. Найпрохолодніше — у неділю, 27 вересня, та вівторок, 29 вересня, коли максимум становитиме +15°. Перепад температур за тиждень сягне 5°. Опади прогнозують чотири дні — у середу, 23 вересня, неділю, 27 вересня, понеділок, 28 вересня, та вівторок, 29 вересня.

Через часті опади мешканцям області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом на мокрій дорозі. Уночі на початку тижня повітря охолоджується до +8°, тож увечері та зранку варто одягатися тепліше.

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