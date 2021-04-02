Політолог, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» прокоментував переговори лідерів Росії, Франції та Німеччини.

«Я вважаю, що це погано, безумовно. Я вважаю, що це неприємно. Але я вважаю, що ніякої трагедії не сталося. Нічого по Україні не вирішили. Був комплекс величезний проблем, які обговорювали. Причому Україна була, судячи із заяви, звичайно, Росії, головною і широко обговорювалася. Судячи із заяв Німеччини і Франції, вона була третьою-четвертою в списку проблем після «Супутника», після Іранського угоди, після в цілому російсько-європейських проблем. Так, погано, що без нас говорять. Але без нас нічого вирішити не зможуть, і ми не були ключовою темою цієї зустрічі», - говорить експерт.

На його думку, переговори Путіна, Макрона і Меркель – це сигнал президенту України Володимиру Зеленському.

«Це знак і символ Зеленському, загальний сигнал Зеленському, що якщо ти не будеш прислухатися до нас – до тієї ж Німеччини і Франції – виставляти нас в дурнях, а у нас вибори, у нас свої проблеми... То вибач, ми будемо тебе символічно ігнорувати, чим бити по твоєму рейтингу і репутації перш за все всередині України. Це не поразка, це не якийсь розгром дипломатичний, але це вже символічний ляпас», - сказав Бортник.

Політолог зазначив, що те ж саме відбувається з відсутністю розмови з президентом США Джо Байденом.

«Красномовне символічне мовчання. Відсутність цієї розмови – це символічні сигнали, які сьогодні надходять Зеленському щодо того, що там вважають з різних причин, що Зеленський поводиться не партнерськи, недостатньо правильно для того, щоб бути підтриманим ззовні символічно для того, щоб отримати додаткову легітимізацію свого управління в Україні», - резюмував він.

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