Комунальні тарифи в Житомирській області знову опинилися під загрозою підвищення — цього разу йдеться про газ для бюджетних установ, і місцева влада готує звернення до прем'єр-міністра та Верховної Ради.

Відповідний проєкт рішення сесії оприлюднили на сайті міської ради 18 вересня 2026 року, повідомляє видання "Житомир.info". Документ збираються направити прем'єр-міністру та головам парламентських комітетів з питань бюджету і з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Причина — проєкт постанови Кабінету Міністрів України, яким з 1 жовтня 2026 року передбачається підвищити ціну на природний газ, що постачається бюджетним установам, із 16 390 до 25 875 гривень за 1000 кубічних метрів. Тобто тариф може зрости одразу на 9 485 гривень, або приблизно на 57,9%.

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Хто вже звернувся до уряду

Ще 16 вересня 2026 року відбулися позачергові загальні збори Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України. Очільники громад ухвалили звернення до уряду та Верховної Ради з вимогою не допустити підвищення ціни на газ для бюджетних установ майже на 58% без гарантованих джерел повної компенсації додаткових видатків.

"Адже йдеться про тепло у школах, лікарнях, дитячих садках, соціальних та інших бюджетних установах — і водночас про спроможність громад фінансувати безпеку, підтримку військовослужбовців і ветеранів, соціальний захист та інші критично важливі потреби", — наголошують в Асоціації міст України.

Як і коли зростали ціни раніше

Обговорювати підвищення ціни на газ для бюджетних установ почали ще влітку 2026 року. У липні Асоціація міст України відмовилася погоджувати відповідний проєкт постанови Кабміну. Попереднє зростання — з 8 000 до 16 000 гривень за 1000 кубометрів — відбулося ще у 2021 році після підписання меморандуму, який передбачав для громад додаткові надходження в обсязі 4% ПДФО.

Водночас для населення ціна на газ під час воєнного стану не змінювалася. Державна компанія "Нафтогаз України" знову продовжила тарифний план "Фіксований" за ціною 7,96 гривні за кубічний метр — до 30 квітня 2027 року. Тому подорожчання безпосередньо стосуватиметься бюджетних установ, а не домогосподарств регіону.

Що це означає для мешканців області

Хоча новий тариф платитимуть не безпосередньо мешканці, а місцеві бюджети, зростання на 57,9% може позначитися на фінансуванні шкіл, лікарень, дитсадків і соціальних закладів. Тому місцева влада наполягає: якщо держава ухвалює рішення, що збільшує видатки громад перед опалювальним сезоном 2026/2027 років, воно має бути забезпечене відповідним фінансовим ресурсом.

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