Росія зосереджує на Донбасі все більше військ - але звинувачує в цьому загостренні України. Що далі?
На це питання в однойменній програмі на каналі «Знай 24» відповідає експерт з питань сектора оборони та безпеки Олег Старіков.
«Загострення на Донбасі буде тривати до середини квітня - такий мій прогноз. Можливо, навіть до середини травня. Але потім ескалація спаде, і все стане, як раніше. Збільшення числа обстрілів зміниться зменшенням. Конфлікт малої інтенсивності продовжить жити своїм життям. Коротко кажучи - ні миру, ні війни», - вважає експерт.
На його думку, після підписання «Мінська-2» в регіоні йде конфлікт малої інтенсивності. Для його припинення необхідно, щоб країна-агресор припинила будь-який тиск на Україну: дипломатичний, інформаційний, економічний, і в тому числі військовий. Тому для нормалізації обстави на сході України необхідні виключно політичні методи.
Тим часом Путін щодня проводить переговори з Ангелою Меркель, а через день – з Емманюелем Макроном. Він демонструє їм, що агресивної військової складової не буде.
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«У конфлікті звинувачують, як завжди, Україну. Зараз туди стягуються сили під приводом навчань, йде бойове злагодження. Але військ там не так вже й багато. Не такий страшний чорт, як його малюють», - каже Олег Старіков.
Раніше, як повідомляє Politeka, він припускав, що в разі загострення конфлікту на Донбасі Росія може ввести туди війська, які формально не мають відношення до її збройних сил.
Також Старіков виступав проти легалізації короткоствольної зброї в Україні, поки зберігаються нинішні умови.