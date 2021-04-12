Росія зосереджує на Донбасі все більше військ - але звинувачує в цьому загостренні України. Що далі?

На це питання в однойменній програмі на каналі «Знай 24» відповідає експерт з питань сектора оборони та безпеки Олег Старіков.

«Загострення на Донбасі буде тривати до середини квітня - такий мій прогноз. Можливо, навіть до середини травня. Але потім ескалація спаде, і все стане, як раніше. Збільшення числа обстрілів зміниться зменшенням. Конфлікт малої інтенсивності продовжить жити своїм життям. Коротко кажучи - ні миру, ні війни», - вважає експерт.

На його думку, після підписання «Мінська-2» в регіоні йде конфлікт малої інтенсивності. Для його припинення необхідно, щоб країна-агресор припинила будь-який тиск на Україну: дипломатичний, інформаційний, економічний, і в тому числі військовий. Тому для нормалізації обстави на сході України необхідні виключно політичні методи.

Тим часом Путін щодня проводить переговори з Ангелою Меркель, а через день – з Емманюелем Макроном. Він демонструє їм, що агресивної військової складової не буде.

«У конфлікті звинувачують, як завжди, Україну. Зараз туди стягуються сили під приводом навчань, йде бойове злагодження. Але військ там не так вже й багато. Не такий страшний чорт, як його малюють», - каже Олег Старіков.

Раніше, як повідомляє Politeka, він припускав, що в разі загострення конфлікту на Донбасі Росія може ввести туди війська, які формально не мають відношення до її збройних сил.

Також Старіков виступав проти легалізації короткоствольної зброї в Україні, поки зберігаються нинішні умови.