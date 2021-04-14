Український філософ, політолог, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про особливості сучасного політичного покоління.

«Ми стикаємося з тим соціальним поколінням, яке живе не стільки в реальності об'єктивній, скільки в реальності своїх уявлень, часто ілюзій і, на жаль, політичних «хотілок». А тому, коли нам доводиться аналізувати ті чи інші дії, рішення та ініціативи, ми на що звертаємо увагу? Перш за все, на деяку відірваність від необхідного, непідготовленість, часто довільність. І, як це не парадоксально, ці рішення та ініціативи іноді виходять з кон'юнктури сьогоднішнього дня, ніж з логіки предмета», - говорить експерт.

Найяскравішим прикладом таких дій влади Єрмолаєв назвав нові рішення, реалізовані через Раду національної безпеки та оборони.

«Але ми можемо повернутися до куди більш серйозного питання. Наприклад, пов'язаного з тим, як наше суспільство зіткнулося з епідемією коронавірусу, і як система управління і система, в якій проверталися і готувалися політичні рішення, реагувала на цей виклик. Як діти свого часу вони перш за все звертали увагу, скоріше, на інформаційно-іміджеву сторону процесу», - констатує він.

Політолог зазначив, що рік тому влада дала величезну кількість орієнтирів, обіцянок і прожектів рішень, які створювали враження, що система готова до цього виклику. Наприклад, йшлося про підготовку бюджетного фонду, початок роботи з розробниками вакцини, необхідність великих інвестицій в систему охорони здоров'я.

«Всі ці нейми були названі. А ось практична сторона... Виявилося, що для більшості тих, хто озвучив ці ініціативи і рішення, це було, швидше, данина суспільним очікуванням, ніж готовність до практичних дій. Виявляється, що більшість цих напрямків, скоріше, імітація і інформаційний супровід, ніж практичні кроки», - підсумував Єрмолаєв.

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