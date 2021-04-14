Чи повинна Україна піти шляхом Великобританії - тобто не копіювати її, а, подібно до неї, знайти власний шлях розвитку?
Про це в програмі «Розвилка» висловлює свою думку політолог Руслан Бізяєв.
«Британія не просто вийшла з Євросоюзу - вона зараз реалізує проєкт трикутника «Лондон-Анкара-Київ». Концепція має право на життя, але у неї є один гострий кут: Британію традиційно цікавлять Крим і Закавказзя. У своїй «великій грі» з Росією (а цьому терміну вже двісті років) вона буде балансувати між Росією і США», - вважає політолог.
На його думку, взяти за основу британський шлях - свій суверенітет, свою промисловість, незалежну валюту і пошук власних союзників - дійсно варто.
«У британців є чому повчитися: м'якої колонізації, освіті, медицині, науці. Все це вони примудрилися зберегти, навіть перебуваючи в Євросоюзі. Але зараз будь-які міжнародні союзи будуть будуватися за принципом «я начальник - ти дурень». Розраховувати потрібно тільки на себе. Ми ж бачимо, які конструкції зараз будують і США, і Євросоюз, і Китай, і Великобританія», - говорить Руслан Бізяєв.
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