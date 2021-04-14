Чи повинна Україна піти шляхом Великобританії - тобто не копіювати її, а, подібно до неї, знайти власний шлях розвитку?

Про це в програмі «Розвилка» висловлює свою думку політолог Руслан Бізяєв.

«Британія не просто вийшла з Євросоюзу - вона зараз реалізує проєкт трикутника «Лондон-Анкара-Київ». Концепція має право на життя, але у неї є один гострий кут: Британію традиційно цікавлять Крим і Закавказзя. У своїй «великій грі» з Росією (а цьому терміну вже двісті років) вона буде балансувати між Росією і США», - вважає політолог.

На його думку, взяти за основу британський шлях - свій суверенітет, свою промисловість, незалежну валюту і пошук власних союзників - дійсно варто.

«У британців є чому повчитися: м'якої колонізації, освіті, медицині, науці. Все це вони примудрилися зберегти, навіть перебуваючи в Євросоюзі. Але зараз будь-які міжнародні союзи будуть будуватися за принципом «я начальник - ти дурень». Розраховувати потрібно тільки на себе. Ми ж бачимо, які конструкції зараз будують і США, і Євросоюз, і Китай, і Великобританія», - говорить Руслан Бізяєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей експерт прокоментував діяльність Дениса Шмигаля на посаді глави Кабінету міністрів.

Також він пояснив, чому Україні не слід чекати серйозної підтримки від європейських країн.