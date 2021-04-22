15 квітня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення продовжити введення санкцій проти контрабандистів. За словами Володимира Зеленського, санкції отримають 12 осіб.

Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів про введені санкції проти контрабандистів.

«Минулого тижня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Багато питань розглядали, була і тема Донбасу, але в закритому режимі. Головним підсумком цього засідання РНБО став новий список контрабандистів, щодо яких введено санкції. У мене викликає посмішку такий спосіб боротьби з контрабандою», - зазначив Бортник.

За словами політолога, якщо громадяни в чомусь винні, їх треба затримувати, проводити обшук і садити в тюрму, а не вводити санкції. Ніяких покарань, конфіскацій засобів і переривання контрабандних ланцюжків ми не бачимо.

«У той же час ми бачимо санкції, які накладаються на ці особи в тій частині, що їх позбавляють можливості користуватися тими публічними активами, які записані на них. Так на них практично нічого немає. Ці люди давно вже живуть на «чорній стороні» і публічно нічого не контролюють», - сказав ведучий.

Як зазначає Бортник, санкції ніяким чином не впливають на контрабандні потоки через кордон. На думку політолога, більшість людей, які займаються контрабандою, працюють в держструктурах. І якщо на керівного контрабандним коридором накласти санкції (які не заважають займатися даною діяльністю), то цей коридор нікуди не зникне.

Нагадаємо, для Politeka Бортник розповів про деталі стосовно концентрації російських військ на кордоні.

Раніше Politeka публікувала думку Бортника про те, що буде означати для Росії вторгнення в Україну.