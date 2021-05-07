Політолог Борис Тизенгаузен у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив, що у більшості українців сформувалася помилкова думка про якість життя в Євросоюзі.

«А яким буде Євросоюз, коли ми туди прийдемо? Він уже не такий. Він уже як мінімум не в тих кордонах, коли ми в нього збиралися йти. Після Брекзіта – після того, як Великобританія вийшла з Євросоюзу – він уже не в тих кордонах. Яким буде Євросоюз? Які будуть правила? Що таке взагалі євроінтеграція для нас? Що таке йти в Євросоюз?», - задався питанням політолог.

За його словами, для більшості українців Євросоюз – це європейські пенсії, зарплати, умови праці і хороші дороги.

«Це не так. Євросоюз – це ще й квоти по мігрантам, це загальна політика щодо мігрантів. Це ще і зобов'язання по реформам, непопулярним реформам. По пенсійним... Можливо, збільшення пенсійного віку тощо. Тобто наші нам так і не пояснили, що таке цей шлях в Євросоюз... Поясніть людям, що таке НАТО, що це нам дасть. Просто проблема у нас завжди була в держкомунікаціях. У тому, що держава не могла чітко пояснити людям, що і для чого потрібно», - каже Тизенгаузен.

У той же час політолог підкреслив, що «обома руками за» вступ України до Євросоюзу.

Також він пояснив, чому Україні потрібно вступити в НАТО.

«Ми самі по собі зможемо, звичайно, стримувати російську агресію, але якщо ми будемо в Альянсі, можливо, і не буде ось цих ось дивних намірів з боку Російської Федерації, коли вона буде розуміти, що весь Альянс може заступитися за одного зі своїх нових членів – тобто України», - резюмував Тизенгаузен.

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