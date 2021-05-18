Побудова нової інфраструктури у звільнених районах Нагорного Карабаху є основоположним не тільки для Азербайджану, але і показують значимість Туреччини як гаранта безпеки і сильного економічного гравця. Таку тему підняв незалежний журналіст, медіаексперт Карен Мадоян з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенко у програмі «Романенко бесіди» на Youtube .

«Азербайджан зараз дуже активно займається побудовою нової інфраструктури в семи районах навколо Нагірного Карабаху, у Фізулі будується аеропорт, що дуже активно показувалося. Більш того нещодавно в Баку оголосили, що Шуші тепер буде культурною столицею, в якій будуть проходити фестивалі, для них це є дуже знаковим», - розповів він.

Мадоян повідомив, що в Азербайджані розуміють, що поки є такий благодатний момент, то треба дуже швидко вирішувати ці питання, особливо з тим, що стосується інфраструктурних проєктів. За його словами, нічого дивного немає в тому, що основні підряди на будівництво отримали турецькі компанії.

«Є такий момент, що Ердоган захоче показати це як вітрину, якщо їм вдасться швидкими темпами збудувати інфраструктуру колишніх окупованих територій. Якщо там з'явиться життя, це буде хорошим показником для інших тюркомовних країн. Ми не забуваємо, що Ердоган не відмовився від свого регіонального проєкту - союз тюркомовних держав», - підкреслив він.

Мадоян резюмував, що Ердоган хоче показати, що Туреччина - це певний гарант безпеки і сильний економічний гравець, з яким краще дружити.

«Однак поки не відомо, чи будуть масово повертатися люди в Нагірний Карабах, тому що ті, хто звідти виїхав вже давно, осіли в нових місцях. На успіх такого переселення можна розраховувати тільки за умови дуже серйозної державної підтримки та фінансовому вливанні», - додав він.

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