Що робити, якщо телефон сильно гріється? Перегрів і швидке розряджання акумулятора зазвичай пов'язані: підвищення температури прискорює втрату заряду, а виробник Apple називає безпечним діапазон 16–22 °C і радить не допускати нагрівання понад 35 °C.

Перегрів смартфона і швидке розряджання акумулятора тісно пов'язані: коли телефон сильно гріється, заряд тане на очах. Виробник Apple називає для iPhone комфортним діапазон зовнішньої температури 16–22 °C, а роботу за температури понад 35 °C пов'язує з незворотним скороченням ресурсу акумулятора. Тож питання, що робити, якщо телефон сильно гріється, варто вирішувати разом із пошуком причини швидкої втрати енергії.

Чому телефон гріється і швидко розряджається

Серед основних причин — запуск великої кількості ресурсоємних програм, використання застосунків, для яких пристрій не призначений, а також апаратні пошкодження внутрішніх компонентів. До цього додаються зовнішні фактори: спека чи холод, некоректні оновлення системи та заряджання неякісним зарядним пристроєм. Ще одна часта причина — пошкоджена батарея: під час заряджання внутрішній опір зростає, що й зумовлює нагрівання акумулятора. Якщо батарея набрякла або на її поверхні з'явилися плями, елемент краще замінити на новий.

Нагрівання — не лише наслідок, а й причина прискореної втрати ємності. За даними Battery University, акумулятор, який тримають за температури близько 40 °C, за рік може втратити до 35% ємності, тоді як за комфортних 25 °C показник становить близько 20%. Тому ігнорувати перегрів означає поступово скорочувати ресурс батареї навіть без жодних інших пошкоджень.

Який температурний поріг безпечний для батареї

Згідно з офіційними рекомендаціями Apple, iPhone розрахований на роботу за зовнішньої температури від 0 до 35 °C, а ідеальним виробник вважає діапазон 16–22 °C. Коли внутрішня температура пристрою перевищує допустимий рівень, на екрані з'являється температурне попередження, а заряджання тимчасово припиняється, доки телефон не охолоне. Apple прямо застерігає: «Використання iPhone у дуже спекотних умовах може назавжди скоротити термін служби акумулятора».

Як знизити нагрівання телефону

Не запускайте застосунки, які перенавантажують процесор, і періодично очищайте оперативну пам'ять. Улітку обирайте світлі чохли з вентиляцією або взагалі обходьтеся без них, уникайте прямих сонячних променів і не лишайте гаджет у закритому автомобілі. Такі прості кроки допомагають утримувати температуру в безпечних межах навіть у найспекотніші дні.

Регулюйте яскравість вручну: показник 100% споживає багато енергії та додатково гріє дисплей. Вимикайте Wi-Fi, Bluetooth, NFC та GPS, коли вони не потрібні, — саме GPS є найбільш «ненажерливим». Також варто видаляти непотрібні програми, які працюють у фоновому режимі, а на iPhone — вмикати режим енергоощадження, який Apple активує на позначках 20% і 10% заряду.

Дотримання цих порад допомагає уникнути перегріву та подовжити ресурс батареї. Якщо ж смартфон гріється навіть без навантаження або з'явилися ознаки здутої батареї, краще не експериментувати й звернутися до авторизованого сервісного центру. Фахівці перевірять стан акумулятора та підкажуть, чи потрібна заміна.

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