Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі не фіксується — запасів товарів достатньо, запевнив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Водночас через удари по логістиці торговельні мережі змінюють маршрути, а в Нікополі найбільша мережа супермаркетів уже обмежила продаж окремих товарів тривалого зберігання — не більше шести одиниць на чек.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі не фіксується — запасів товарів в області достатньо, а ситуацію в обласній військовій адміністрації називають контрольованою. Водночас удари по супермаркетах і логістиці змусили торговельні мережі змінювати маршрути постачання, а в Нікополі найбільша мережа магазинів уже обмежила продаж окремих товарів тривалого зберігання.

Про ситуацію розповіло нікопольське видання «Прихист». Очільник Дніпропетровської військової адміністрації Олександр Ганжа запевнив: «Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає. Запасів товарів в області достатньо. Ситуація контрольована».

Через безпекову ситуацію торговельні мережі змінюють логістику, тож можливі тимчасові затримки з постачанням. Подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників. Водночас найбільша мережа супермаркетів у Нікополі вже запровадила обмеження на продаж окремих товарів тривалого зберігання — не більше шести одиниць на один чек.

Попри постійні атаки, паніки серед містян немає. Для нікопольців, які вже чотири роки живуть за кілька кілометрів від ворога під атаками ударних дронів та артилерії, відсутність солі чи круп — далеко не найбільша проблема. Російські війська щодня б'ють «Шахедами» та «Молніями» по супермаркетах, будівельних магазинах і логістиці, і це знищення торговельних об'єктів триває вже не перший місяць.

Значно складнішою для багатьох лишається дилема — залишатися у місті чи виїжджати. Українська влада закликає мешканців прифронтових територій на зимовий період виїжджати до безпечніших регіонів, у Нікополі триває обов'язкова евакуація.

Як безпечно ходити по продукти

У виданні радять: вирушаючи до крамниць чи у справах, реагуйте на сповіщення про загрозу та пересування ворожих дронів. За можливості перебувайте в укриттях і не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе та своїх близьких.

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