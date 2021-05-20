Політолог Андрій Золотарьов в ефірі програми "Культ Особистості" з Русланом Бізяєвим заявив, що у президента України Володимира Зеленського абсолютною довірою користуються дві фігури - голова Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Сьогодні у президента дві фігури, які користуються у нього абсолютною довірою. Це Єрмак і Кирило Тимошенко. Але Кирило Тимошенко більше зміщений в бік Великого будівництва, медійності, комунікації з регіональними елітами. Що у нього, до речі, виходить непогано, принаймні - гострі кути, які були до місцевих виборів - зумів згладити. І, завдяки його комунікації з регіональними елітами, "Слуги народу" отримали кращі позиції в регіонах, ніж ті, на які вони могли розраховувати по тих цифрах, які були отримані на виборах", - сказав Андрій Золотарьов.

Він зазначив, що холодна війна між Андрієм Єрмаком і Юлією Тимошенко нікуди не зникає, але й не вихлюпується назовні.

"Поки глобальні питання політичної стратегії знаходяться в руках Єрмака", - підкреслив політолог.

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