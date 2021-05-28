Очевидно, що на майбутній зустрічі Байдена і Путіна буде порушено українське питання - але чи прийдуть сторони до якоїсь угоди? Свою думку з цього приводу в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» висловлює директор Українського інституту політики Руслан Бортник.

«Питання України цікаво Путіну - в РФ восени будуть парламентські вибори, і він хоче розіграти патріотичну карту. Тепер навіть «Союз добровольців Донбасу» став частиною «Єдиної Росії». Зрозуміло, що напередодні виборів Путін не може не говорити про Україну. Але на цих переговорах обидві сторони розуміють: зараз українське питання нерозв'язане. Мінський процес не те щоб мертвий, але він знаходиться в комі - а ми всі стоїмо навколо його нерухомого тіла», - каже політолог.

На його думку, в комі він буде залишатися ще довго, і не факт, що взагалі вийде з неї.

«Але це не означає, що домовленості по Україні неможливі. Неможлива нова Ялта, новий Віденський конгрес. Не можна просто сісти за стіл переговорів і розділити світ між собою: Україну вам, Венесуелу нам. Але можливі, наприклад, гарантії російському капіталу по Україні або американському - по Венесуелі. Тоді в один прекрасний день ми можемо вийти на вулицю і побачити, як відновлюються російські торговельні мережі, повертаються російські банки - а радикали дивляться на це, кусають лікті, але нічого зробити не можуть. Такий варіант необхідно мати на увазі», - вважає Руслан Бортник.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що для влади зараз ментально дуже складно провести дострокові президентські вибори.

Також Бортник відзначив різницю в поглядах між націоналістом Дональдом Трампом і глобалістом Джо Байденом.