Український політолог і політик Вадим Карасьов у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» розповів, як відокремити медіамагнатів від олігархів.

«Тут дійсно буде дуже важко... «Значний вплив на політику» – ось є таке формулювання в законі. Перше – а що таке значний? І чим він відрізняється від незначного? По-друге, що таке вплив? Що насправді стоїть під цими словами?», - каже експерт.

За його словами, неможливо визначити, чи значно (або незначно) на політику впливає новий власник «Української правди» Томаш Фіала. Також політолог зазначив, що Фіалу можуть оголосити олігархом, а можуть і не оголосити. У той же час він стверджує, що 83 млн доларів (сума, яка необхідна для того, щоб людину оголосили олігархом) у Фіали точно є.

«Ну в цьому ж якраз і цимес... Тому що це завжди можливість для суб'єктивного визначення, що таке значний вплив, що таке незначний. Якщо ви в законі визначите чіткі критерії значного впливу, тоді вам важче буде підвісити того чи іншого олігарха на гачок. А так... Невизначеність – це теж політична гра. Чим більше невизначеності – тим більше можливостей у того, хто сильніший, нав'язувати свою позицію, нав'язувати свою точку зору», - сказав Карасьов.

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