Підвищення тарифів на вантажні перевезення без попереднього проведення системних реформ АТ «Укрзалізниця» призведе до погіршення стану інших галузей економіки, втрат бюджетом мільярдів гривень та звільнення десятків тисяч працівників. Проте це не вирішить існуючі проблеми національного перевізника

Про це йдеться у відкритому листі на адресу голови Державної регуляторної служби України Олексія Кучера від Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРУПЕК).

Як сказано у листі, підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке пропонує Міністерство інфраструктури, матиме суттєвий вплив на фінансовий стан підприємств галузі ПЕК. А вони і так здійснюють свою діяльність в умовах низьких ринкових цін і потребують фінансової допомоги.

До того ж, висновки ДП «Укрпромзовнішекспертиза» свідчать, що підвищення тарифів не дасть УЗ більше заробити, адже існує прямий зв’язок між підвищенням вартості перевезень, та падінням обсягів перевезень. Тобто, чим дорожчі послуги УЗ, тим менше клієнтів ними користується, і навпаки: зниження тарифів призводить до підвищення вантажопотоку та отримання додаткових доходів.

«Підвищення тарифів призведе до зменшення ВВП України на 0,2%. При цьому зростуть обсяги імпорту: найбільше постраждають підприємства добувної і переробної промисловості. До 10 млн тонн вантажів із залізниці переорієнтуються на автотранспорт (зерно, мінерально-будівельні, цемент, міндобрива). Це потребуватиме додатково до 10 млрд грн додаткових витрат бюджету - на ремонт і відновлення доріг протягом 4-х років. Скорочення рівня зайнятості сягне 26 тис. працюючих протягом року: найбільше скоротиться кількість працюючих у промисловості (-18 тис. осіб). А податкові надходження до зведеного бюджету впадуть на 2,2 млрд грн/рік», - підкреслюється у листі.

Водночас, на переконання ФРУПЕК, у УЗ є ряд нетарифних можливостей покращити свій фінансовий стан. Тому підприємства галузі ініціюють широке обговорення тарифоутворення на вантажні перевезення - з залученням Міністерства інфраструктури (розробників проекту акта), Міністерства економіки, експертів, представників АТ «Укрзалізниця» та представників бізнесу.

Нагадаємо, Мінінфраструктури пропонує в два етапи підвищити тарифи на перевезення вантажів УЗ: на 8% з 01.09.2021 року, та на 20,4% з 01.01.2022. Загалом зростання вартості перевезень складе більше 30%.

Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада спочатку має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці», та подолати там корупцію. Адже за таких обставин підвищення тарифів на вантажні перевезення не матиме жодних позитивних результатів.