Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області вже близько — теплове господарство Чернігова готове на 95%, а тепломережі пройшли гідравлічні випробування на 99%. Коли саме включать тепло, залежить від погоди.

Початок опалювального сезону у Чернігівській області наближається — теплове господарство Чернігова вже готове до запуску тепла майже повністю: котельні готові на 95%, а гідравлічні випробування охопили 99% тепломереж у зоні відповідальності АТ «Облтеплокомуненерго».

Про готовність об'єктів до зими повідомило саме АТ «Облтеплокомуненерго». За останній тиждень фахівці підприємства виконали ремонт і ревізію арматури на чотирьох котлах, відремонтували три мережеві насоси й отримали акт готовності ще на одну котельню.

Триває заміна трубопроводу підживлення від будівлі хімводопідготовки до однієї з котелень. Крім того, завершили перекладку зношених трубопроводів на вулиці Тероборони — там замінили 32 метри мереж опалення та гарячого водопостачання діаметром 127 і 108 мм. Планові роботи ведуться ще на шести об'єктах.

Гарячим водопостачанням наразі забезпечені 459 житлових будинків Чернігова. У дев'яти багатоповерхівках подачу води тимчасово призупинили через усунення пошкоджень. За минулий тиждень фахівці опрацювали та взяли в роботу 99 звернень від містян, які надійшли через міський кол-центр.

Коли ввімкнуть опалення

Коли саме офіційно стартує опалювальний сезон 2026, залежить від погоди. За постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб із середньою добовою температурою +8 °C або нижче. Такий самий температурний поріг діє і на завершення сезону — коли три доби поспіль тепліше за +8 °C.

Єдиної дати для всіх міст країни немає: остаточне рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування. Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, батареї одразу не вмикатимуть — ні по країні, ні в окремій області.

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