Що відомо на даний момент

Народний депутат від партії "За майбутнє" Ганна Скороход знепритомніла в кабінетах Комітету Верховної Ради.

Очевидці повідомляють, що приїхала швидка допомога, передають журналісти Vesti.ua.

Так, вранці 8 жовтня з приміщення комітету ВР Скороход забрала швидка. У мережі з'явилася інформація, що нардепка була в стані шоку, нібито через смерть Полякова. Відомо, що у депутатів були теплі дружні стосунки.

Раніше повідомлялося, що смерть народного депутата Антона Полякова настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Таку попередню версію озвучила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, слідство поки очікує результати інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, що за попередніми даними, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата Антона Полякова виявили в непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили співробітники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі, після того як депутат сів у його машину біля зупинки громадського транспорту - нардепу стало погано і у нього почалася нудота.

Співробітники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, на жаль, 33-річний політик помер.

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