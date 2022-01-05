Як повідомляє інформагентство КазТаг у телеграмі, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вранці 5 січня підписав указ про відставку чинного уряду. Тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра країни призначений перший віце-прем'єр Аліхан Смаїлов.
Крім того, підвищення вартості газу відкладено на 180 днів. Протягом півроку ціни на скраплений газ, бензин і дизель в Казахстані будуть регулюватися державою.
Раніше в місті Алмати і Мангістауської області Казахстану ввели режим надзвичайного стану і комендантську годину з 23: 00 до 7: 00. В'їзд і виїзд з Алмати також були обмежені.
Зазначимо, що напередодні ввечері акції протесту в Казахстані перейшли в активну фазу. До цього тисячі людей по всій країні кілька днів виступали проти різкого подорожчання скрапленого газу майже в два рази. Особливо великі акції протесту пройшли в містах Алмати, Нур-Султан, Жанаозен, Уральськ, Актобе, Тараз, Шимкент і Кокшетау.
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Протестувальники перекривали дороги, блокували рух транспорту. Після того як силовики застосували проти учасників акції світлошумові гранати і сльозогінний газ, почалися зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями.
Надалі демонстранти палили автомобілі поліції і проганяли з вулиць військову техніку.
По ситуації на ранок 5 січня ситуація трохи заспокоїлася, проте жителі Алмати повідомляють про триваючі вибухи світлошумових гранат.
Також, за останніми даними, демонстранти захопили уряд Алматинської області.
Нагадаємо, ціни на газ змусили людей вийти на вулиці, фото.
Як повідомляла Politeka, українські морпіхи в Одеській області "відбили" захоплений аеродром.
Також Politeka писала, що протести спалахнули в центрі Києва, почалися сутички.