Президент Казахстану відправив уряд у відставку на тлі масштабних протестів, які охопили країну і швидко переросли в зіткнення з поліцією.

Як повідомляє інформагентство КазТаг у телеграмі, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вранці 5 січня підписав указ про відставку чинного уряду. Тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра країни призначений перший віце-прем'єр Аліхан Смаїлов.

Крім того, підвищення вартості газу відкладено на 180 днів. Протягом півроку ціни на скраплений газ, бензин і дизель в Казахстані будуть регулюватися державою.

Раніше в місті Алмати і Мангістауської області Казахстану ввели режим надзвичайного стану і комендантську годину з 23: 00 до 7: 00. В'їзд і виїзд з Алмати також були обмежені.

Зазначимо, що напередодні ввечері акції протесту в Казахстані перейшли в активну фазу. До цього тисячі людей по всій країні кілька днів виступали проти різкого подорожчання скрапленого газу майже в два рази. Особливо великі акції протесту пройшли в містах Алмати, Нур-Султан, Жанаозен, Уральськ, Актобе, Тараз, Шимкент і Кокшетау.

Протестувальники перекривали дороги, блокували рух транспорту. Після того як силовики застосували проти учасників акції світлошумові гранати і сльозогінний газ, почалися зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями.

Надалі демонстранти палили автомобілі поліції і проганяли з вулиць військову техніку.

По ситуації на ранок 5 січня ситуація трохи заспокоїлася, проте жителі Алмати повідомляють про триваючі вибухи світлошумових гранат.

Також, за останніми даними, демонстранти захопили уряд Алматинської області.

В Алматы протестующие выгоняют силовиков, даже БТРы pic.twitter.com/MHQuV2DdtE — Nikolay Zhigalin (@_ZhN_) January 4, 2022

Нагадаємо, ціни на газ змусили людей вийти на вулиці, фото.

Як повідомляла Politeka, українські морпіхи в Одеській області "відбили" захоплений аеродром.

Також Politeka писала, що протести спалахнули в центрі Києва, почалися сутички.