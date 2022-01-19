Журналістка Яніна Соколовська розповіла про свої спостереження за ситуацією в Казахстані, зокрема, які політичні зміни відбулися після масових протестних акцій.
Про це вона розповіла у програмі «Мотив Подорожнього».
Поки що, зазначає гостя програми, прихильники Назарбаєва самі не можуть сказати, де він знаходиться – чи у Швейцарії, чи у Швеції. «Токаєв зміг взяти у свої руки всю владу в країні, щоправда, за допомогою російських багнетів», - підкреслює вона і додає, що ця історія погана для України.
Водночас Яніна Соколовська заперечує панування РФ у Казахстані. За її словами, Росія не контролює цю державу, але веде свою гру. До того ж, зауважує журналістка, найважливішими у Казахстані є корисні копалини, але вони під контролем США, Китаю, Британії та Японії на 85%, РФ же доступу не має. «При цьому самі народні виступи не можна розглядати як результат чийогось впливу ззовні – вони мають внутрішній, соціально-економічний характер», - пояснює вона.
Загалом же, міркує гостя програми, заворушення в Казахстані мало нагадують Майдан, але це перші такі подібні хвилювання у цій державі. «Насамперед Токаєв сприймався просто як аватар Назарбаєва – хто міг би подумати, що він зможе усунути Елбаси від влади?», - підкреслює Яніна Соколовська.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
"Майстер Шеф. Битва сезонів", Мартиновська в новому образі приворожила Ектора: "Не міг відірвати погляд..."
У Києві вітер зірвав 50-кілограмовий хрест з Софійського собору, відео: "Розбився на частини"
Єфросиніна на вечірці засвітила чоловіка Полякової, який старший за неї на 22 роки: "Вадик, краще тобі..."
Знайдено тіло 11-річного Максима через п'ять місяців пошуків: тримали в підвалі
Як повідомляла Politeka, Бортник попередив, що українські економічні інтереси після подій у Казахстані почнуть страждати.
Також Politeka писала про те, що Бодров розповів про причини заворушень у Казахстані.