Журналістка Яніна Соколовська розповіла про свої спостереження за ситуацією в Казахстані, зокрема, які політичні зміни відбулися після масових протестних акцій.

Про це вона розповіла у програмі «Мотив Подорожнього».

Поки що, зазначає гостя програми, прихильники Назарбаєва самі не можуть сказати, де він знаходиться – чи у Швейцарії, чи у Швеції. «Токаєв зміг взяти у свої руки всю владу в країні, щоправда, за допомогою російських багнетів», - підкреслює вона і додає, що ця історія погана для України.

Водночас Яніна Соколовська заперечує панування РФ у Казахстані. За її словами, Росія не контролює цю державу, але веде свою гру. До того ж, зауважує журналістка, найважливішими у Казахстані є корисні копалини, але вони під контролем США, Китаю, Британії та Японії на 85%, РФ же доступу не має. «При цьому самі народні виступи не можна розглядати як результат чийогось впливу ззовні – вони мають внутрішній, соціально-економічний характер», - пояснює вона.

Загалом же, міркує гостя програми, заворушення в Казахстані мало нагадують Майдан, але це перші такі подібні хвилювання у цій державі. «Насамперед Токаєв сприймався просто як аватар Назарбаєва – хто міг би подумати, що він зможе усунути Елбаси від влади?», - підкреслює Яніна Соколовська.

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