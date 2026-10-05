Доплати для пенсіонерів в Житомирській області передбачені, зокрема, для матерів, які виховали п’ятьох і більше дітей.

Доплати для пенсіонерів в Житомирській області у цьому випадку призначають за особливі заслуги перед Україною, повідомляє ПФУ.

Право на таку виплату визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Йдеться про жінок, які народили щонайменше п’ятьох дітей та виховали їх до шестирічного віку. До кількості також зараховують усиновлених дітей, якщо усиновлення проведене відповідно до закону.

Надбавку встановлюють до пенсії, яку отримує людина. Це може бути виплата за віком, інвалідністю, втратою годувальника або вислугою років.

Сума залежить від кількості дітей. За п’ятьох дітей передбачено 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За шістьох — 36%, сімох — 37%, вісьмох — 38%, дев’ятьох — 39%. Якщо дітей десять або більше, показник становить 40%.

Розмір виплати не є фіксованим. Він змінюється разом із прожитковим мінімумом, який визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Доплати для пенсіонерів в Житомирській області призначають із дня звернення до органів Пенсійного фонду. Для оформлення необхідно надати документи, які підтверджують право на надбавку.

Є окрема норма і на випадок смерті одержувачки. Її право на надбавку можуть врахувати під час призначення пенсії через втрату годувальника непрацездатним членам сім’ї.

У такій ситуації розмір залежить від кількості непрацездатних родичів. Якщо такий член сім’ї один, враховують 70% належної надбавки. Якщо їх двоє або більше — 90%.

Тож для оформлення виплати важливо мати документи, що підтверджують кількість дітей та право на відповідну пенсійну надбавку.