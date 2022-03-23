Новий «золотий» удар по Росії: США можуть заморозити $132 мільярди золотовалютних ресурсів РФ на своїй території.
Про це повідомив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.
Законопроєкт передбачає накладення санкцій на будь-які компанії та організації США, які здійснюватимуть операції з російським золотом або транспортуватимуть його із запасів. Також планується заборонити продаж російським юридичним особам фізичних банківських злитків на території самої Росії.
Я ж ще раз наголошую, РФ дуже боїться санкцій. Це ключовий їхній страх (крім хіба що ефективних дій ЗСУ, які лякають іще більше), - відзначив Подоляк.
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