Новий «золотий» удар по Росії: США можуть заморозити $132 мільярди золотовалютних ресурсів РФ на своїй території.

Про це повідомив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

Законопроєкт передбачає накладення санкцій на будь-які компанії та організації США, які здійснюватимуть операції з російським золотом або транспортуватимуть його із запасів. Також планується заборонити продаж російським юридичним особам фізичних банківських злитків на території самої Росії.

Я ж ще раз наголошую, РФ дуже боїться санкцій. Це ключовий їхній страх (крім хіба що ефективних дій ЗСУ, які лякають іще більше), - відзначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України відреагували на інформацію про "зникнення" міністра обори РФ Сергія Шойгу, яка з'явилася в російських ЗМІ.

Також, як писала Politeka, з'ясувалося ім'я генерала РФ, який керує бомбардуванням і облогою Маріуполя.

Крім того Politeka.net повідомляла, що офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.