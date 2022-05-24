Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів, що новий пакет санкцій проти росії "вже на підході". За його словами, в рамках нового пакету пропонується заблокувати роботу всіх російських банків, включаючи найбільші "Сбербанк" і "Газпромбанк".

"Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тому для нас принципово, щоб шостий пакет санкцій, в який входить пряме і непряме енергетичне ембарго, щоб він був у дії... У будь-якому випадку шостий пакет буде працювати. Сьомий пакет буде на підході. Тобто блокування всіх російських банків, включаючи "Сбербанк" і "Газпромбанк", через який сьогодні йдуть розрахунки", - заявив Подоляк.

Зазначимо, що радник глави ОП також прокоментував слова екс-держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який запропонував Україні піти на поступки рф. "Так само легко, як пан Кіссінджер пропонує віддати росії частину України, він дозволив би забрати Польщу чи Литву. Добре, що в українців в окопах немає часу слухати поради "Давоських панікерів". Трохи зайняті, захищаємо свободу і демократію", - сказав Подоляк.

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