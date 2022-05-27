За його словами, росія тисне на Європу в двох напрямках, і зараз колективному Заходу належить пройти іспит.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що росія зараз тисне на Європу за двома напрямками, і заходу доведеться визначитися, на чиєму він боці. Так, один вид шантажу - це біженці, другий-поставки озброєння в Україну і відповідь на це з боку рф. Про це Арестович заявив в інтерв'ю Politeka Online.

"Вони знайшли два фактори, на які максимально тиснуть. Вони тиснуть на проблему біженців, тому що йде продовольчий шантаж. У Європі всерйоз побоюються, що зараз виникне серйозна криза в Північній Африці і на Близькому Сході через продовольчі бунти, захитаються там уряди, піде друга "Арабської весни" так званої. І пов'язано це буде з мільйонами біженців до Європи. Вони дуже серйозно цього побоюються. А російське керівництво прямо шантажує", - розповів Арестович.

Він також додав, що другий фактор шантажу - це поставки в Україну озброєння. путін погрожує "неприйнятною ескалацією" у разі таких поставок.

"Це означає, що заходу належить пройти іспит, дуже серйозний. Чи готові вони дивитися в обличчя цим криз і що вони хочуть в принципі від цієї війни, і надалі", - додав радник.

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