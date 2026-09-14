14 вересня у Запоріжжі через аварійний ремонт водопроводу тимчасово припинили подачу води для 825 мешканців, трьох багатоповерхівок і гімназії №98. На час робіт воду підвозитимуть автоцистерною, а відновити водопостачання обіцяють одразу після завершення ремонту.

Графіки відключень світла у Запоріжжі цього тижня супроводжуються ще однією комунальною проблемою: 14 вересня через аварійний ремонт водопроводу частина міста залишилася без води. Про це повідомили на міському порталі «ЗаБор» із посиланням на місцевий «Водоканал».

Аварійні роботи проводять на водопроводі діаметром 500 мм на вулиці Українській, 2б, в Олександрівському районі міста. Саме ця ділянка і стала причиною тимчасового відключення — комунальники розпочали ремонт о 10:45.

Хто залишився без води

Без водопостачання тимчасово залишилися 825 мешканців, а також три багатоповерхові будинки та Запорізька гімназія №98. Обмеження діють за такими адресами:

вул. Українська, 2б;

вул. Запорізька, 1;

вул. Запорізька, 1а;

вул. Запорізька, 3.

Водопостачання відновлять після завершення аварійних робіт, конкретний час у «Водоканалі» не називали. Утім, на час ремонту воду мешканцям підвозитимуть автоцистерною.

Де набрати воду

Автоцистерна буде розміщена біля будинку за адресою вул. Українська, 2б. Мешканців просять приходити зі своєю тарою. У «Водоканалі» перепросили містян за тимчасові незручності та пообіцяли якнайшвидше завершити ремонт.

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