У МЗС жорстко відповіли на хамське висловлювання спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера на адресу Володимира Зеленського.

Угорському політику у своєму Твіттері відповів речник МЗС України Олег Ніколенко. Він прокоментував висловлювання Кевера, який запідозрив, що у президента України є «психічні проблеми».

"МЗС України очікує оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я. Подальша оцінка слів пана Кевера безпосередньо залежить від висновку, зафіксованого в довідці", - написав Ніколенко.

Раніше Кевер в інтерв'ю виданню 444.hu розкритикував Володимира Зеленського за нібито надто жорсткі висловлювання у зверненнях президента до інших країн із закликами допомогти Україні у війні проти Росії.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо-наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, з ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив Кевер.

Спікера парламенту Угорщини також засудив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який звернув увагу на те, що Угорщина старанно обіляє Росію, при цьому критикуючи Україну.

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